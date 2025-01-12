Три человека погибли в ДТП с автобусом в ДНР

Три человека погибли и 27 пострадали в аварии с автобусом в ДНР Авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Краснодара, произошла в Иловайске на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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