Президент Бразилии завершил четырехдневный государственный визит в Японию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг завершил четырехдневный государственный визит в Японию, в ходе которого Токио и Бразилиа вывели свое стратегическое партнерство на новый уровень, приняв пятилетний план действий и ряд соглашений в различных областях, включая торговлю, безопасность и зеленую энергетику, сообщает 27 марта англоязычная японская газета The Japan Times.