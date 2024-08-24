Заметки китаянки о России

Вера Фоменко

А меня поразили в китайских магазинах ПОМОГАЙКИ. За определённую плату помогут русским туристам найти и купить нужную вещь. Почти свободно говорят на русском и английском языках. Очень доброжелательны. И ещё - в Харбине впервые увидела массовый выход жителей на утреннюю зарядку.