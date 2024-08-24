На днях мы с моей женой Корн вернулись из поездки в Россию – 25 дней итого, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург + небольшие города и сёла.
Заметки китаянки о России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей ЕВ
Автору спасибо, она права
Ответить
17 час.
Леонид Попивняк
про Китай многое правда - многое нет.....
Ответить
17 час.
Вера Фоменко
А меня поразили в китайских магазинах ПОМОГАЙКИ. За определённую плату помогут русским туристам найти и купить нужную вещь. Почти свободно говорят на русском и английском языках. Очень доброжелательны. И ещё - в Харбине впервые увидела массовый выход жителей на утреннюю зарядку.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии