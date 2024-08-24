☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Торопчин
    Да боится ОнЭндрю Корыбко: Вс...
  • Иринушка
    Поведение терпилы - самая серьезная провокация мировой и ядерной войны. У нас того и гляди будет катастрофа с АЭС. А ...Эндрю Корыбко: Вс...
  • Геннадий Хрипунов
    Их надо всех уничтожить ни кого в плен не брать - это будет самое справедливая месть .Украина сжигает п...

Заметки китаянки о России

Заметки китаянки о России

На днях мы с моей женой Корн вернулись из поездки в Россию – 25 дней итого, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург + небольшие города и сёла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей ЕВ
Автору спасибо, она права
Ответить
17 час.
Леонид Попивняк
про Китай многое правда - многое нет.....
Ответить
17 час.
Вера Фоменко
А меня поразили  в китайских магазинах ПОМОГАЙКИ. За определённую плату помогут русским туристам  найти и купить нужную вещь. Почти свободно  говорят на русском и английском языках. Очень доброжелательны.  И ещё  - в Харбине впервые увидела  массовый выход жителей на утреннюю зарядку.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх