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«Братьев больше нет среди нас»: выживший в трагедии на Каспии обратился к семьям погибших

«Братьев больше нет среди нас»: выживший в трагедии на Каспии обратился к семьям погибших

Матрос Бекет Куандык, переживший трагическое происшествие во время военных учений на Каспийском море, обратился к семьям и близким погибших военнослужащих, передает inAktau.

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