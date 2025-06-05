Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    "Обжимать" можно до бесконечности... КРЕПОСТЬ называется... И у кого раньше иссякнут ресурсы, зависит от расположения...Алаудинов раскрыл...
  • Валерий Светлый
    иностранцев в плен не брать, особенно англичан и азеровВ Крыму объявлена...
  • Стефания Новак
    Плохо! Вот поэтому запад обнаглел. Гадить России и не боится...Алаудинов раскрыл...

Reuters: Зеленский в два раза преувеличил урон России от атак ВСУ на аэродромы

Reuters: Зеленский в два раза преувеличил урон России от атак ВСУ на аэродромы

По оценкам США, в результате атаки ВСУ на российские аэродромы было повреждено около 20 военных самолетов, 10 оказались уничтожены, это в два раза меньше тех данных, о которых говорил украинский лидер Владимир Зеленский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх