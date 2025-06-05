Reuters: Зеленский в два раза преувеличил урон России от атак ВСУ на аэродромы

По оценкам США, в результате атаки ВСУ на российские аэродромы было повреждено около 20 военных самолетов, 10 оказались уничтожены, это в два раза меньше тех данных, о которых говорил украинский лидер Владимир Зеленский.
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