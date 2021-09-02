Ходить к психологу, лечиться и любить. Чего боятся российские мужчины

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаХодить к психологу, лечиться и любить. Чего боятся российские мужчины Если верить статистике, российские мужчины на 20% реже посещают врачей, но умирают на 10 лет раньше.Вернуться к статье121НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенисЭля тему опять у Мораны слизала, а у неё темы отстой ни о чём. Но я твечу как и на соседнем сайте МТ. . Идиотская логика, — если идёшь к врачу чтобы выжить, значит ты покажешь себя слабым. Это наверно призыв чтоб не ходили к врачам, болели и умирали. И мужчина тоже может плакать, у него есть эмоции, он тоже человек. А кто говорит что мужчина плакать не должен, то это закомплексованные подкаблучники которые боятся осуждений от баб или таких же идиотов.Элина МорозоваВот об этом как раз и тема написана. Ты точно выразил мысли Мораны)))ДенисЧто у неё темы отстой?Элина МорозоваЧто ты один в один повторил ее мысли. Значил понял смысл ее содержательной статьи.ДенисА я разве не должен был понять?Элина МорозоваТы ничего не должен. Каждый понимает в меру своих способностей..ДенисКакая же ты способная.)))Элина МорозоваЯ тебя частенько понять не могу...ДенисНу и ладно, ты этого тоже никому не должна.Вера ФедороваЕщё забыли про знахарок, ворожей и магистров исцеления в десятом поколении)). К ним мужчины тоже обращаются редко, понимая весь этот утопизм. К врачам ходят все одинаково, и это очевидно. Что касается психологов.Мне кажется, у нас грамотный психолог- один на миллион, поэтому никто тебе не поможет так как ты сам себе. По этой же причине, думаю, и мужчины к ним не обращаются. Да, тоже считаю, погода в доме во многом зависит от женщины-это и по природе, да и так уж сложилось веками. А чтобы любить, не нужно ходить ни к кому, и с кем-то советоваться. Твоё сердце и трезвый рассудок- вот основные помощники в душевных делах любого человека😊.Элина МорозоваДа ладно, Вер. Ну вспомните свои посещения поликлиники? Кого там больше? Раза в 3-4 женщин.. Мужчины постоянно жалуются , что и живут меньше, и что медицина у нас только для женщин.. А они сами то обращаются ко врачу, когда надо? Или их надо долго уговаривать тащить волоком ко врачу? У моей подруги такой муж был. Постоянно болел, стонал на диванчике , жаловался, а ко врачу обращаться наотрез отказывался. Так она со свекровью его по несколько дней уговаривали и потом торжественно все вместе втроем шли в поликлинику. И, кстати, свекровь сама медик)))))))))Вера ФедороваПойду в следующий раз в поликлинику, обращу внимание. Особо не присматривалась, но, мне кажется, там всех нас хватает😊. По своим мужикам могу сказать, что ходят тогда когда очень нужно. Собственно, я и сама так же, -когда совсем припечёт 😀.Комментировать
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