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Politico: Мишель хочет отстранить фон дер Ляйен от обсуждения должностей ЕС

Politico: Мишель хочет отстранить фон дер Ляйен от обсуждения должностей ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен исключить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из участников встречи, где лидеры Евросоюза планируют обсудить назначения на ключевые должности в политическом объединении.

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