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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Северстали» о Шипачеве: «У нас молодая команда. Да, он наш воспитанник, но Вадим – возрастной хоккеист. Возможно, он не попадает в наш стиль»

Директор «Северстали» Николай Канаков ответил на вопрос о том, рассматривал ли клуб подписание форварда Вадима Шипачева .

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