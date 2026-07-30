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Лютова заплакала во время интервью на корте, когда говорила о маме после выхода в 1/4 финала в Мемфисе

Кристина Лютова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мемфисе. Россиянка обыграла Майю Джойнт со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

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