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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исаев, Яруллин и Шаров – лучшие игроки декабря в КХЛ. Воробьев из «Витязя» – лучший новичок

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший пять побед в шести матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено 162 броска (27 в среднем за игру), из которых он отразил 95,06%.

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