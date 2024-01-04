Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Блохин
    Фигню этот Савченко несёт. Граждане то они может и от рождения,но какой они национальности,он не сказал.В Челябинске член...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный сайт опять возбуждает остатки мозгов экс-совков.... и уже есть пострадавшие...... ну нельзя же Так с убог...Новый налог для п...
  • Татьяна Юрьева
    Дождутся, что народ с вилами пойдет с мигрантами разбираться! Вон в Питере школьник маму от мигранта защитил, так теп...Ветераны ЧВК приш...

МИД Франции одобрил удары ВСУ по Белгороду

МИД Франции одобрил удары ВСУ по Белгороду

Французские дипломаты впервые назвали удары по территории России законными.Официальный Париж отказался выступать с осуждением террористической тактики ВСУ, обстрелявших Белгород кассетными боеприпасами, в результате чего погибло 25 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Валерий Бирюков
Я хоть и не МИД РФ, но горячо одобряю и поддерживаю &quot;передать&quot; Парижу парочку &quot;Кинжалов&quot; в район Елисейских полей. Так сказать - &quot;пламенный привет&quot;.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх