Французские дипломаты впервые назвали удары по территории России законными.Официальный Париж отказался выступать с осуждением террористической тактики ВСУ, обстрелявших Белгород кассетными боеприпасами, в результате чего погибло 25 человек.
МИД Франции одобрил удары ВСУ по Белгороду
Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Я хоть и не МИД РФ, но горячо одобряю и поддерживаю "передать" Парижу парочку "Кинжалов" в район Елисейских полей. Так сказать - "пламенный привет".
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