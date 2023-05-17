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Омский суд обязал кикшеринг Whoosh выплатить 350 тыс. рублей сбитой электросамокатом сервиса девочке

Омский суд обязал кикшеринг Whoosh выплатить 350 тыс. рублей сбитой электросамокатом сервиса девочке

Омский областной суд вынес приговор по делу о травмировании девочки в результате наезда на нее неизвестного на электросамокате.

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