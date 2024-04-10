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Военное обозрение

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Ислам и запрещенный в РФ ИГИЛ – почему невозможен знак равенства. Послесловие к трагедии в «Крокус Сити Холле»

Ислам и запрещенный в РФ ИГИЛ – почему невозможен знак равенства. Послесловие к трагедии в «Крокус Сити Холле»

Как известно, запрещенное в России ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», и, увы, у некоторой части общества возможно отождествление адептов «халифата» с исламом, что несправедливо, о чем и поговорим в данном материале.

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