Почему кошки любят валерьянку и насколько она для них вредна

Владельцы котов и кошек прекрасно знают, как их домашние животные реагируют на валерьянку. В первую очередь она вызывает у представителей семейства кошачьих мощный прилив сил — они начинают кататься по полу, бегать по комнате, нападать на встречающихся у них на пути «врагов» и так далее.