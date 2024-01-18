Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Ну если в общем, то афтырь привык жить в гостиницах мелкого пошиба. Иначе, ему пришлось бы рассказывать, где он (в ко...Что поставить вме...
  • Traveller
    Особенно понравилось "разместить на полке (представлена полочка на стене) ТЕЛЕВИЗОР!!!Что поставить вме...
  • Надежда Rudi
    Нет сейчас такой мебели, куда бы все наше имущество вошло! Мебель не функциональная стала. Купила современный комод, ...Что поставить вме...

Почему кошки любят валерьянку и насколько она для них вредна

Почему кошки любят валерьянку и насколько она для них вредна

Владельцы котов и кошек прекрасно знают, как их домашние животные реагируют на валерьянку. В первую очередь она вызывает у представителей семейства кошачьих мощный прилив сил — они начинают кататься по полу, бегать по комнате, нападать на встречающихся у них на пути «врагов» и так далее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Да, это я знаю по своим котейкам.
Ответить
1 д.
Элеонора Коган
Мои котофеи тоже больно реагируют на валерьянку, но я им не даю. Только если иногда просто понюхать в закрытой бутылочке.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх