В РФ стали чаще обращать суммы спорных налоговых операций в доход государства

В российской практике рассмотрения налоговых споров набирает обороты новая тенденция – активное применение статьи 169 Гражданского кодекса РФ, которая касается недействительности сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка или нравственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии