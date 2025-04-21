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В РФ стали чаще обращать суммы спорных налоговых операций в доход государства

В РФ стали чаще обращать суммы спорных налоговых операций в доход государства

В российской практике рассмотрения налоговых споров набирает обороты новая тенденция – активное применение статьи 169 Гражданского кодекса РФ, которая касается недействительности сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка или нравственности.

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