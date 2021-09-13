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В двустороннем полковом учении мотострелков и танкистов 150-й дивизии ЮВО впервые задействовали тактические группы родов войск

В двустороннем полковом учении мотострелков и танкистов 150-й дивизии ЮВО впервые задействовали тактические группы родов войск

Руководство учением из состава управления 8-й общевойсковой армии оценило способности командиров подразделений всех уровней применять различные разведывательно-огневые и ударные комплексы, в том числе контрбатарейный, авиационный и снайперский.

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