В «Эксперт РА» назвали уровень, до которого опустятся ставки по ипотеке

###abc-test="news_cta-digits_inc021_page_core"###Ставки по рыночной ипотеке могут опуститься ниже 13% годовых, но не раньше второго полугодия 2024 года, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», которое приводит РБК.
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