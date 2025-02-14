Китай и Великобритания будут укреплять двусторонние связи 

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе своего визита в Великобританию заявил, что Китай готов работать с Великобританией, чтобы закрепить положительную динамику в стабилизации и улучшении двусторонних отношений, сообщает romanian.
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