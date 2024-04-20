Военные ВСУ «взламывают» терминалы Starlink: какая спецоперация происходит на фоне конфликта Ольга ВайленкоНедавние отчеты о взломе Вооруженными силами Украины (ВСУ) терминалов Starlink, поставляемых компанией Илона Маска, вызывают серьезные вопросы о безопасности и обеспечении средств связи в условиях военного конфликта.