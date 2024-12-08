Знаменитый кроссовер Toyota RAV4 получит существенное обновление: подробности

В Сети появились первые фотографии долгожданного Toyota RAV4 2026 года. Этот кроссовер, который будет представлен в 2025 году, продолжает традиции своего предшественника, но при этом обещает множество интересных обновлений.
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