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Как выкручивались во времена антиалкогольной кампании

Как выкручивались во времена антиалкогольной кампании

Спасибо партии родной, что нету водки в выходной!Но ты не плачь, моя Маруся, — одеколона я напьюся!Такого рода поэзией стал пополняться русский фольклор во второй половине 80-х годов, когда Горбачев развернул масштабную антиалкогольную кампанию.

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