1.Игрок «Зенита» Вендел заключит трудовое соглашение с турецким «Галатасараем» на пять лет. 2.
Новости спорта
Комментарии
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Максим Комаров
Ты понемножку их изучай. Дня за три осилишь
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15 час.
КУАТ
Твоя рекомендация мне не нужна. Кстати, Лена недавно уже высказывалась про них (твои рекомендации). Если ты сам их (новости) изучаешь, да ещё в течении трёх дней - твоё дело. Я ознакомился, мне достаточно. ))
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14 час.
Максим Комаров
Не капризничай
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11 час.
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