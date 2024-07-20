Новости спорта

КУАТ

Твоя рекомендация мне не нужна. Кстати, Лена недавно уже высказывалась про них (твои рекомендации). Если ты сам их (новости) изучаешь, да ещё в течении трёх дней - твоё дело. Я ознакомился, мне достаточно. ))