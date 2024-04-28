Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей и стран из-за гонений на УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением ко всем главам православных церквей, а также главам государств и международных объединений в связи с арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко).
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