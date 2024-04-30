Стильная приключенческая игра The Rewinder стала доступна в Game Pass Вчера в каталог...

Стильная приключенческая игра The Rewinder стала доступна в Game PassВчера в каталоге Xbox Game Pass появилась новая игра – The Rewinder, анонсированная с трейлером на мероприятии ID@Xbox и сразу же ставшая доступной по подписке источник.
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