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Царьград

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ФБР пресекло финансирование ХАМАСа через криптовалюту на $560 тыс.

ФБР пресекло финансирование ХАМАСа через криптовалюту на $560 тыс.

ФБР США обнаружило и заблокировало канал финансирования ХАМАС через криптовалюту. Средства, собранные с 2019 года в виде пожертвований на онлайн-платформах, изъяты на сумму $560 тыс.

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