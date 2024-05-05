Акция "Бессмертный полк" прошла в Анкаре

Скриншот видео Десятки людей приняли участие в акции "Бессмертный полк" в турецкой столице Анкаре. Одна из участниц шествия рассказала, что таким образом она хочет почтить память своих дедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне.
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