Стартуют съемки нового фильма про Риддика

Вин Дизель в роли Риддика / © One Race Films Сюжет нового фильма под названием «Риддик: Фурия» расскажет, как галактический преступник с модифицированными глазами возвращается на родную планету, где Риддик встречается со своими соотечественниками, которые пытаются выжить в условиях постоянных столкновений с загадочным чудовищем.