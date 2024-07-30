Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Собак приютить надо у себя,это лучше чем придурков слушать!Большинство опрош...
  • Eduard
    Накормленые собаки незлые!Большинство опрош...
  • Eduard
    Собаки кусают нп со зла,просто естт хотят.А что людей гонит на преступления,голод? Дурь,идиотизм и член чешется! Что ...Большинство опрош...

Уровень воды в некоторых реках Забайкалья начал расти

Уровень воды в некоторых реках Забайкалья начал расти

Уровень воды начал расти в трёх реках Забайкальского края. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.Так, на реке Онон у села Верхний Ульхун уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 2 см, в ближайшие двое суток подъем продолжится, вода на пойме увеличится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх