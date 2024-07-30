Уровень воды в некоторых реках Забайкалья начал расти

Уровень воды начал расти в трёх реках Забайкальского края. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.Так, на реке Онон у села Верхний Ульхун уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 2 см, в ближайшие двое суток подъем продолжится, вода на пойме увеличится.