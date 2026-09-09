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Царьград

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"Автоваз" расширил экспорт до 31 направления после встречи с партнерами

"Автоваз" расширил экспорт до 31 направления после встречи с партнерами

На конференции импортеров "Автоваз" сообщил об экспорте в 31 страну. Компания, обладающая полным циклом производства легковых автомобилей, организовала для гостей экскурсию по цехам и музейную экспозицию.

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