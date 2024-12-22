Кто завербовал Штирлица

Елизавету Зарубину по праву считали настоящим мастером вербовки. Именно она завербовала сотрудника гестапо Вилли Лемана, ставшего прототипом Отто фон Штирлица — одного из героев романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».
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