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Кто завербовал Штирлица

Кто завербовал Штирлица

  Елизавету Зарубину по праву считали настоящим мастером вербовки. Именно она завербовала сотрудника гестапо Вилли Лемана, ставшего прототипом Отто фон Штирлица — одного из героев романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».

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