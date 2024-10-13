Руководители Тверского линейного отдела МВД России на транспорте провели профориентационные беседы со школьниками

Начальник Тверского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Роман Песчанов и начальник штаба Тверского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Евгения Крылова побывали в средней образовательной школе № 3 г.
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