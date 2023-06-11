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Wall Street Journal: Джордж Сорос передает контроль над своей многомиллиардной фондовой империей 37-летнему сыну

Wall Street Journal: Джордж Сорос передает контроль над своей многомиллиардной фондовой империей 37-летнему сыну

Американский финансист и русофоб Сорос решил передать контроль над своей фондовой империей своему 37-летнему сыну Александру, пишет газета Wall Street Journal.

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