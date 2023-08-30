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Примсоцбанк снижает ставки по ипотеке в рамках акции «Ипотечный Бум»

Примсоцбанк снижает ставки по ипотеке в рамках акции «Ипотечный Бум»

Реклама: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» erid:LdtCKVXyK Оформить ипотеку на готовое жильё (квартиру, комнату, долю, апартаменты или жилой дом) по сниженной процентной ставке - 13,6% можно в Примсоцбанке в рамках акции «Ипотечный Бум».

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