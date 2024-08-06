Иностранные дипломаты попытались устроить политическую акцию в Карелии

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лина любимцева

ВЫСЛАТЬ всех этих активистов к чертовой матери, а иным, вновь прибывшим, ограничить возможность свободного перемещения по территории России.. Российским дипломатам спокойно ограничивают такую возможность и почему наши политики так не поступают, не понятно. ХВАТИТ ПРЯТАТЬ ХВОСТ В ЗАДНИЦЕ!!