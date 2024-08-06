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Иностранные дипломаты попытались устроить политическую акцию в Карелии

В карельских лесах высадился целый десант иностранных дипломатов. Высокопоставленные представители Германии, Финляндии и даже Норвегии устроили политическое шоу в урочище Сандармох.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВЫСЛАТЬ всех этих активистов к чертовой матери, а иным, вновь прибывшим, ограничить возможность свободного перемещения по территории России.. Российским дипломатам спокойно ограничивают такую возможность  и почему наши политики так не поступают, не понятно. ХВАТИТ ПРЯТАТЬ ХВОСТ В ЗАДНИЦЕ!!
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Как бы не было поздно потом их высылать.....ограничить деятельность всех дипломатов тех стран,кто ввел санкции и поставляет оружие руине!
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16 час.

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