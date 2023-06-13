smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Заявления делает, словно обезьяна с гранатой. Хорошо, что запал хозяин забрал.Лукашенко о приме...
  • Ole Ole
    Несколько дальновидных французов ещё осталисьЭто явный удар по...
  • Максим
    А никто не заморачивался, как ветряки влияют на климмат? Спойлер - очень плохо, создавая дополнительные перепады темп...Мощность проектир...

Подоляка: ВС РФ наносят ракетный удар по целям на Украине утром 13 июня

Подоляка: ВС РФ наносят ракетный удар по целям на Украине утром 13 июня

Утром во вторник, тринадцатого июня, Вооруженные силы Российской Федерации наносят второй с начала суток ракетный удар по целям на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх