Le Figaro узнала о призыве Макрона создать план гарантий безопасности для Киева

На фоне переговоров представителей Украины и США в Джидде президент Франции Эммануэль Макрон призвал начальников генштабов стран – членов Евросоюза и еще ряда государств приступить к разработке плана по предоставлению Киеву гарантий безопасности.
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