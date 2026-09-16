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Путин поговорил с Демешиным о развитии Хабаровского края

Путин поговорил с Демешиным о развитии Хабаровского края

Экономика, судостроение, высокие технологии и импортозамещение. Эти и другие важнейшие направления развития Хабаровского края обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор Дмитрий Демешин на встрече в Кремле.

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