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Несекретные материалы

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"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

Интересная жизнь с Vera Star На днях в интервью студенческому каналу "МГИМО 360" пресс-секретарь Песков заявил о том, что сейчас в России настала необходимость введения правил, которые в мирное время были бы неприемлемы, но сегодня они должны стать обязательным атрибутом.

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