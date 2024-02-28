IMAGO/DTS NACHRICHTENAGENTUR/GLOBALLOOKPRESS ЭТО СТРАШНО: НА РОССИЮ ИДЁТ ОРДА "ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРЛИКОВ" На Россию идёт орда "политических карликов".
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