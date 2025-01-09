Губернатор Василий Анохин исполнил желание юной смолянки Насти Чеботарёвой

Губернатор Смоленской области снял с «Ёлки желаний» мечту девятилетней девочки о поездке в Великий Устюг Губернатор Смоленской области Василий Анохин исполнил мечту девятилетней Насти Чеботарёвой о поездке в резиденцию Деда Мороза.
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