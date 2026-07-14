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В Госдуме предложили полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

В Госдуме предложили полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

Юлия Майорова/ИЗВЕСТИЯ Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает увеличение компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%.

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