В Госдуме предложили полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

Юлия Майорова/ИЗВЕСТИЯ Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает увеличение компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии