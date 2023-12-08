Дороже, чем в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае: ценник на жильё в Сочи превысил 1,4 млн рублей

Количество сделок с недвижимостью в премиум-сегменте на курорте значительно выросло за год.Покупатели готовы платить за квартиры в элитных жилых комплексах Сочи больше, чем в Объединённых Арабских Эмиратах.
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