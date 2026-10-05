Два человека пропали при опрокидывании рыболовецкого судна в Южной Корее

У берегов южнокорейского острова Чеджу перевернулось рыболовецкое судно с 11 людьми на борту. Девять членов экипажа удалось спасти, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану.