Два человека пропали при опрокидывании рыболовецкого судна в Южной Корее

У берегов южнокорейского острова Чеджу перевернулось рыболовецкое судно с 11 людьми на борту. Девять членов экипажа удалось спасти, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану.
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