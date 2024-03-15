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Врач поделился привычками для улучшения качества сна

Врач поделился привычками для улучшения качества сна

Во Всемирный день сна, который отмечается 15 марта, врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин рассказал «Известиям» о привычках, которые могут помочь организму выспаться.

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