Врач поделился привычками для улучшения качества сна

Во Всемирный день сна, который отмечается 15 марта, врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин рассказал «Известиям» о привычках, которые могут помочь организму выспаться.
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