«Призываем не совершать трагических ошибок». МИД Украины обратился к Белоруссии по поводу скопления войск на границе

Министерство иностранных дел Украины призвало Минск отодвинуть свои силы дальше от границы. Киев заявил, что Белоруссия под видом учений сосредоточила в приграничной Гомельской области значительное количество военных, включая Силы специальных операций, и техники, в том числе танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства противовоздушной обороны (ПВО).
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