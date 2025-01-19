Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом партнерстве

Турция и Словакия будут работать над углублением стратегического сотрудничества. Соответствующее соглашение, как ожидается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и словацкий премьер-министр Роберт Фицо подпишут сегодня.
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