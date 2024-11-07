В Казахстане рассказали о запланированном на 27 ноября визите Путина

Global Look Press/Kremlin Pool Визит президента России Владимира Путина в Казахстан запланирован на 27 ноября, сообщил 7 ноября министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу, слова которого приводит Telegram-канал Sputnik Казахстан.
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