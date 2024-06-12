Трутнев и Демешин поздравили жителей Дальнего Востока и северян с Днем России

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравили жителей Дальнего Востока и северян с Днем России.
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