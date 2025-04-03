Российские ученые разработали способ «включать» и «выключать» лекарства светом

Данная разработка открывает новые перспективы в контролируемой доставке лекарственных средств и может значительно повысить безопасность фармакотерапии благодаря возможности точного управления активностью препаратов в организме.
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