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Путин и Трамп провели телефонный разговор по поставкам миллионов тонн топлива в США

Путин и Трамп провели телефонный разговор по поставкам миллионов тонн топлива в США

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным «чрезвычайно успешным» и сообщил о договоренностях по поставкам дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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